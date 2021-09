As CLAV Live Sessions, da Cooperativa de Artes, Intervenção Social e Animação (CAISA), de Vermil, Guimarães, vão contar, até ao final do ano, com atuações de Time for T, O Gajo e Filho da Mãe, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a organização anuncia que as CLAV Live Sessions "estão de regresso ao seu espaço nativo para a apresentação de mais seis concertos, nesta segunda temporada de 2021, que irá decorrer até ao final do ano". "Aldeias de Memória Coletiva" é o mote para as seis edições: The Partisan Seed (a 15 de outubro), Time for T (29 de outubro), O Gajo (12 de novembro), Daniel Catarino (26 de novembro), Filho da Mãe (10 de dezembro) e Fosco (17 de dezembro). Através das CLAV Live Sessions é feita a "promoção do território constituído por seis aldeias que se congregam em duas Uniões de Freguesias: a primeira Airão S. João, Airão Santa Maria e Vermil e a segunda Oleiros, Leitões e Figueiredo". "As CLAV Live Sessions, conjuntamente com os artistas programados, irão dar a conhecer ao mundo um território natural com uma biodiversidade incrível, uma gastronomia sustentável, o património imaterial e edificado, através de 3 produtos, o Concerto, uma entrevista e um podcast", refere a organização.