Rod Stewart e Elton John não se falam. A revelação foi feita pelo cantor de "Da Ya Think I'm Sexy?" em entrevista a uma rádio escocesa.

"Adoro o Elton John, mesmo, mas não falamos um com o outro neste momento. Tivemos um arrufo porque disse que a digressão dele era um isco para ganhar dinheiro", explicou Rod Stewart em conversa no programa rádio, citado pelo The Telegraph.

Em março, Rod Stewart disse que a nova digressão de Elton John não "era uma coisa assim tão importante" e que "tresandava a venda de bilhete". O músico revelou ainda, em entrevista, que enviou um e-mail ao amigo. "Enviei-lhe um email a dizer 'o quê? Outra vez, querido?'. E não tive resposta", recordou.