Esta é uma “excelente porta de entrada no universo Marías”, autor espanhol nascido em 1951, com ensaios e vários romances publicados em Portugal, lê-se no comunicado da Alfaguara, editora do escritor.

“Não Mais Amores” foi traduzido para português por Elsa Castro Neves, Manuel Alberto e Miguel Filipe Mochila.

Marías, que tem vindo a ser incluído, todos os anos, entre os mais prováveis vencedores do Nobel da Literatura, tem sido distinguido com vários prémios, entre os quais o alemão Nelly Sachs, o Prémio Comunidad de Madrid e os italianos Grinzane Cavour e Alberto Moravia. Em 2011 recebeu o Prémio Literário Europeu.