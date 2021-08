Lady Gaga e Tony Bennett juntaram-se para um novo álbum. "Love For Sale", o sucessor de "Cheek to Cheek", tem lançamento previsto para o dia 1 de outubro e será composto apenas por versões de temas do músico e compositor Cole Porter.

Esta terça-feira, dia 3 de agosto, a dupla revelou o primeiro single do disco. "I Get a Kick Out of You", disponível em todos os serviços de streaming, foi composta originalmente para o musical "Anything Goes", de 1934.

"No dia em que lançamos ‘Cheek To Cheek’, em 2014, o Tony Bennett ligou-me e perguntou se queria gravar outro álbum com ele, desta vez para celebrar as músicas de Cole Porter. É sempre uma honra cantar com o meu amigo Tony, então é claro que aceitei o convite", contou Lady Gaga.

Em fevereiro, Tony Bennett, de 94 anos, revelou sofrer da doença de Alzheimer. "A vida é uma dádiva, mesmo com Alzheimer", confessou a lenda nas redes sociais.

"Aos 94 anos, ele está a fazer muitas coisas que várias pessoas com demência não conseguem fazer", contou Gayatri Devi, a neurologista responsável pelo diagnóstico do artista. "Ele é mesmo um símbolo de esperança para alguém que sofre de uma perturbação cognitiva", acrescentou.

Segundo o artigo publicado pela AARP Magazine, Tony Bennett ainda consegue reconhecer a família, mas nem sempre sabe onde se encontra.

"Tanto Susan como [o seu filho] Danny disseram que nos bastidores, Tony pode parecer totalmente perplexo sobre o seu paradeiro, mas no momento em que ouve anunciarem 'senhoras e senhores, Tony Bennett!' ele entra em modo performance, caminha para os holofotes, sorrindo e reconhecendo os aplausos do público", revelou a publicação AARP Magazine.

A doença foi diagnosticada em 2016, mas Tony Bennett ainda conseguiu terminar as gravações do novo disco do Lady Gaga. O novo disco de standards jazz sucede a "Cheek to Cheek", de 2014.

Tony Bennett nasceu Anthony Dominick Benedetto a 3 de Agosto de 1926 em Nova Iorque. Cedo se tornou um dos maiores intérpretes de música popular norte-americana.

Nos anos 1950 Bennett começou a acumular sucessos que perduraram até os anos 1960, como "Because Of You", "Cold, Cold Heart", "Rags To Riches", “Stranger In Paradise" e "I Left My Heart In San Francisco".

O seu amor pelo jazz nunca foi esquecido nem a sua admiração por nomes como Billie Holiday e Louis Armstrong. Entre os músicos de jazz que serviram de colaboradores durante a longa carreira de Bennett destacam-se Charles Panely e Chuck Wayne (no álbum "Cloud Seven"), Count Basie, Bill Evans, Nat Adderley, Herbie Mann, Joe Marsala, Stan Getz, Chico Hamilton, Gene Krupa, Ruby Braff, Al Cohn e Bobby Hackett.

Conhecido já como "cantor-lenda", Tony Bennett passou grande parte da sua carreira em Las Vegas, onde se estreou em 1950. A partir dessa data, Bennett tornou-se num ícone norte-americano, atuando nas maiores e mais concorridas salas de Las Vegas, do Hotel Hilton ao Caesars Palace.