“Trazemos um conjunto de artistas nacionais e internacionais, populares e também para novos públicos para atrair mais pessoas à Feira de São Mateus (FSM), com um conjunto de artistas diversificados e transversais a várias gerações”, disse o presidente da Viseu Marca.

Pedro Alves destacou assim a presença do brasileiro Luccas Neto, “muito conhecido entre os mais novos, as crianças, considerado um dos maiores influenciadores digitais do Brasil e terá a participação especial de Gi”.

No panorama internacional, destacou ainda o espanhol Álvaro de Luna, que “é muito acertado ao certame, tendo em conta o perfil” do artista, e os brasileiros Melim, o Kevinho e o Grupo Revelação.

“No panorama nacional temos Toy, um artista popular consagradíssimo que também trará bastante gente à feira fruto da sua notoriedade”, destacou Pedro Alves, que também anunciou a presença de Fernando Daniel, Ana Moura e os D.A.M.A.

O certame com 630 anos, conta este ano também com “duas novas modalidades, o ‘Viseu a RIR’”, um dia em que o humor estará no palco da feira com “os populares artistas de ‘stand-up comedy’ Fernando Rocha e o angolano Gilmário Vemba”.

“E também o ‘Viseu Fashion’, com um desfile de moda que trará modelos profissionais à Feira de São Mateus e envolverá os comerciantes da cidade de Viseu, que passarão as suas roupas para divulgarem a sua atividade, já que é um setor que não costuma marcar presença no certame”, adiantou.

De regresso está também o desporto, designadamente com automobilismo, com o Constáçica Rali de Vouzela e Viseu que, “não estando no calendário das provas oficiais, contará para a pontuação no campeonato nacional de ralis”.

“Vamos ter também um torneio internacional de andebol, um torneio nacional de futsal feminino, a meia maratona e ainda as provas de hipismo”, acrescentou o presidente da Viseu Marca, que organiza o certame.

Pedro Alves assumiu que “a programação está toda fechada e, a partir de hoje, quem quiser já pode adquirir, ‘online’, bilhetes para os 20 dias de espetáculos” que, para os profissionais de saúde da região “terão direito a um gratuito”.

“De forma a reconhecermos e agradecermos aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela-Viseu e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões, pelos sacrifícios feitos nestes dois anos, vamos dar a escolher um espetáculo para que possam usufruir da feira gratuitamente”, revelou.

Presente na apresentação de “parte do cartaz”, uma vez que ao longo do mês vão ser anunciados mais nomes, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, disse que espera que esta edição seja “um grande êxito” até tendo em conta o “cartaz de eleição”.

Fernando Ruas anunciou também que, no decorrer da FSM, vai ser formalizada a geminação com a cidade de Elvas, no Alentejo, uma vez que “é a única cidade, juntamente com Viseu, no país a organizar uma Feira de São Mateus”.

“Elvas também o faz e vamos ver a possibilidade de transferências de culturas, de conhecimentos, ou seja, de um intercambio cultural e até de respostas ao nível autárquico”, adiantou Fernando Ruas.

A Feira de São Mateus decorre entre 4 de agosto e 21 de setembro, Dia de São Mateus e feriado municipal em Viseu.