De acordo com Lameiras e Castello Branco, a relação com o cinema em geral e com o de terror em particular ajudou muito. O assistente de Dylan Dog, que vive com ele na Craven Road, óbvia referência ao realizador Wes Craven, é uma figura idiossincrática batizada de Groucho Marx – uma relação tão evidente com a figura da comédia “hollywoodiana” que implicou a substituição do seu nome nas edições norte-americanas da série.

Argento, por seu lado, teve direito à sua própria homenagem: no número 3 da série, “Suspiria” era referenciado através de um colégio feminino dirigido por bruxas, enquanto no 5.º o próprio realizador aparecia como figurante.

A ligação de Argento com a BD vem de longe: o cineasta foi anfitrião de uma série do início dos anos 1990 chamada “Dario Argento Apresenta”, para além de se basear numa história de banda desenhada para a sua contribuição (o episódio “Jenifer”) ao projeto televisivo “Masters of Horror”.

Outro dos fatores que facilitou que Dylan Dog ampliasse o seu público foi, ao contrário de Tex, a capacidade de atrair o público feminino – de onde vieram, posteriormente, várias argumentistas para as histórias. O romance é um factor decisivo nessa atração – afinal Dylan Dog apaixona-se perdidamente por mulheres misteriosas e problemáticas.

De destacar ainda o coletivo A Seita, responsável pela edição. Cooperativa formada por um número de figuras conhecidas do mercado português, já lançou obras como “O Suicídio de Aleister Crowley” e tem uma série de títulos previstos para lançamentos em breve – entre os quais “A Assembleia das Mulheres”, de Zé Nuno Fraga, e “Andrómeda”, de Zé Burnay, e "Lucky Comics", que inclui Lucky Luke.