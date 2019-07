Na fachada do Museu do Fado, será projetado um espectáculo de 'videomapping', que contará a história do fado, do século XIX à atualidade, feito com a participação de Carlos do Carmo, Mariza, Camané e do guitarrista José Manuel Neto.

O largo do Chafariz de Dentro, o Grupo Sportivo Adicense, a Sociedade Boa União, as igrejas de São Miguel e Santo Estevão, e as escadinhas de São Miguel são alguns dos espaços onde irá ouvir-se fado nesta edição.

É nas escadinhas de São Miguel que se apresentarão Ada de Castro e António Rocha, Lenita Gentil e Pedro Moutinho, enquanto a igreja de Santo Estevão acolherá o espectáculo "O Fado Subiu ao Céu", com nomes ainda a anunciar.

Destaque ainda para a iniciativa "O Palco do Público", na esplanada do Museu do Fado, e na qual "o público é convidado a ganhar coragem para subir ao palco e mostrar o fadista que há em si".

Este ano o festival contará ainda com dois nomes que estão para lá das fronteiras do fado, convocando o pop rock e a lusofonia, com João Só e Waldemar Bastos.

Quem comprar o passe para o festival terá de o trocar por uma pulseira que dará acesso a todos os espectáculos até ao limite de lotação de cada um.

Até 31 de agosto, o bilhete diário custa 15 euros e o passe 25 euros. A partir daí, o preço subirá progressivamente até aos aos 25 euros e aos 35 euros respetivamente.

O festival é patrocinado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, segundo a organização, irá "desenvolver estruturas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida".