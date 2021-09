Com curadoria de Carlos Cabral Nunes, da Perve Galeria, a exposição é uma seleção do que foi apresentado ao longo de um ano, desde setembro de 2020, no ciclo de celebração dedicado ao centenário de Cruzeiro Seixas, que contou com vários polos expositivos, como o espaço Atmosfera M, a Sociedade Nacional de Belas-Artes e a Casa da Liberdade – Mário Cesariny, em Lisboa.

A exposição no Porto ficará patente até 22 de outubro no espaço Atmosfera M da Associação Mutualista Montepio, para homenagear o membro e fundador do anti-grupo Os Surrealistas.

Em 2022, a Perve Galeria irá levar também à feira internacional de arte moderna e contemporânea Frieze Masters, ao Festival Internacional de Gravura e Arte sobre Papel em Bilbao e à London Art Fair uma homenagem ao artista português.