A performance foi concebida pelos dois artistas em “contexto de residência artística”, realizada desde 18 de outubro na localidade alentejana, explicou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

A estreia está agendada para as 21h00 de domingo, no espaço da associação Cultivamos Cultura, em São Luís, com entradas livres, mas lotação limitada a 20 pessoas.

Trata-se de um “jogo performativo”, com “microestruturas coreográficas, visuais e sonoras, de exploração de vocabulário físico em interação com música, projeções visuais e técnicas digitais de mapeamento do corpo”, acrescentou.

“O sentido de jogo é fortemente estimulado, lidando com imprevisibilidade, estado de alerta e consciência do corpo espontâneo expressivo”, referiu a produção.

Interpretado por Ana Toro, Giselle Jardim, Jose Ignacio Avila, Marta Azul, Méguy Araújo, Mileida Costa e Sara Mercier, “UNLOOP” é um processo “criativo experimental, cujo resultado será em grande parte definido pelo contributo dos participantes face às propostas artísticas e pelo local onde acontece”.

“A interatividade é tomada como ponto de partida para a criação conjunta e ‘in loco’ da própria experiência performativa que se transforma num jogo entre intérpretes e espetadores”, que “configurará o próprio espetáculo”, acrescentou a produção.

A performance propõe-se assim a “trabalhar sobre o labirinto das memórias pessoais e coletivas”, mostrando “como estas se expressam em signos visuais, estados físicos e texturas sonoras”.

“UNLOOP” é um projeto financiado pelo programa Garantir Cultura, do Ministério da Cultura.

O espetáculo será depois apresentado, a 7 de novembro, nas Oficinas do Convento, em Montemor-o-Novo (Évora), onde vai decorrer nova residência artística, a partir de 2 de novembro.