A 24ª edição do MEO Sudoeste já tem data, decorrendo de 3 a 7 de agosto - ou logo a partir de dia 31 de julho, dia em que se assinala a abertura do campismo. E a partir de amanhã, 28 de novembro, passa a ter disponível nas lojas FNAC e em fnac.pt, em edição limitada, o Fã Pack FNAC MEO Sudoeste, que inclui 1 passe geral e 1 Fanny Pack MSWz. Há ainda 55 packs premiados: 25 com upgrade Exclusive duplo (acesso à zona exclusiva em frente ao palco MEO), 20 com acesso duplo à zona VIP e 10 com uma tour pelo backstage para duas pessoas.

Já à venda em exclusivo da loja online MEO (meo.pt), está também a edição especial limitada do Pack Tribo MSW que inclui 5 passes para todos os dias do festival com 9 dias de campismo grátis, pelo preço de 450 euros, representando uma poupança de 75 euros no pack de 5 bilhetes.

Major Lazer, Bad Bunny, Ozuna, Timmy Trumpet, blackbear, Meduza, ProfJam, Bispo, Deejay Telio e Melim são os artistas já confirmados para a próxima edição do MEO Sudoeste.