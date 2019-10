“Depois de esgotar as duas primeiras datas anunciadas no Capitólio, a 14 e 15 de Dezembro, Valete anuncia o terceiro concerto na emblemática sala do Parque Mayer, a 18 de Dezembro, antes de rumar ao Porto onde atua a 21 de Dezembro, no Hard Club”, refere a promotora dos espetáculos em comunicado.

Estes, agora quatro, espetáculos, “encerram um ciclo na carreira de Valete e marcam o início de um novo”, numa altura em que o rapper está a preparar um novo álbum, “Em Movimento”.

Nos concertos de Lisboa e do Porto, Valete “fará uma visita guiada à sua obra, apresentando temas novos e alguns dos clássicos”.

A primeira parte dos espetáculos será assegurada por DJ Ride, que terá como convidados os rappers X-tense, Xeg, Chippie e Phoenix RDC, este último apenas no dia 14 de dezembro.