Um ano depois da morte de XXXTentacion, está a ser preparado um documentário sobre o polémico rapper que foi assassinado em junho de 2018, aos 22 anos, depois ter sido baleado por dois homens. O trailer da produção foi revelado esta semana.

De acordo com a Variety, o documentário sobre o artista será lançado em breve. O vídeo promocional da produção conta com narração do próprio rapper e revela imagens inéditas da vida do artista.

"Há uma diferença entre Jahseh Onfroy e XXXTentacion. Esta é a história, esta é a história completa, esta é a última vez que a vou contar", diz o músico no vídeo.

Veja o trailer:

"Changes", "Sad!" e "Look at me" foram os singles de maior sucesso do rapper que, em 2017, lançou o disco "17". No ano passado, XXXTentacion tinha editado "?", que chegou à liderança dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

XXXTentacion contava com uma grande legião de fãs, nomeadamente nas redes sociais.