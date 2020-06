Em julho e agosto, o Estádio Municipal (Lavandeira), em Vila Nova de Gaia, vai ser o palco para vários concertos de artistas portugueses. A iniciativa "Noites de Verão em Gaia" arranca no dia 10 de julho com José Cid.

Mariza, Xutos e Pontapés, Pedro Abrunhosa, Miguel Araújo, Carolina Deslandes, Ana Moura e Herman José também vão atuar no Estádio Municipal da cidade.

"O Estádio Municipal (Lavandeira) assume-se como um espaço de excelência para a realização deste tipo de eventos pós pandemia. Um espaço devidamente preparado para acolher os melhores espectáculos em segurança, cumprindo todas as regras da DGS", frisa a promotora PEV Entertainment nas redes sociais.

Segundo a organização, "o local escolhido para acolher este evento será delimitado, os lugares serão previamente identificados por cadeiras e respectivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre espectadores". "A entrada e a saída do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão para que não existam filas e se cumpram dois metros entre as pessoas", explica a promotora.

Os bilhetes já se encontram à venda por 10 euros.