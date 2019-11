Nandi Bushell, com apenas nove anos, conquistou as redes sociais esta semana. A menina inglesa revelou ao mundo os seus dotes musicais através de um vídeo partilhado no Youtube.

No vídeo, Nandi Bushell toca "In Bloom", dos Nirvana, à bateria. A "atuação" soma milhares de visualizações e de partilhas nas redes sociais.

Na sua conta no Twitter, a menina de Ipswich confessou ainda que os Nirvana são uma das suas bandas favoritas.

Veja o vídeo: