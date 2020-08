L’Impératrice, Mac DeMarco, Mão Morta, Nu Guinea, The Comet Is Coming, Yellow Days e Yves Tumor & Its Band estão confirmados para o Vodafone Paredes de Coura 2021, anunciou a organização esta quarta-feira, dia 19 de agosto.

A 28.ª edição do festival está agendada de 18 a 21 de agosto de 2021. Alex G, BadBadNotGood, Beabadoobee, Floanting Points (Live), HAAi, IDLES, Jarvis Cocker presents JARV IS…, Mall Grab, Pixies, Princess Nokia, Slowthai, Squid e Woods também vão atuar na Praia Fluvial do Taboão.

Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura 2021 já podem ser adquiridos pelo preço de 110 euros. Todos os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 são válidos para a edição do próximo ano - para isso, é obrigatório efectuar a troca do bilhete do Vodafone Paredes de Coura 2020 por um bilhete válido para a edição de 2021. Todas as informações sobre esta troca disponível para consulta aqui.

"Para aqueles que, infelizmente, não puderem comparecer nas novas datas, podem pedir o reembolso do valor do bilhete adquirido, directamente no ponto de venda, entre os dias 1 e 15 de Setembro de 2021. O pagamento dos reembolsos acontecerá depois, entre os dias 16 e 30 de Setembro 2021", explica a organização.