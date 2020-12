O Salão Preto e Prata do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, vai receber, no dia 16 às 21h00, o espetáculo "White Christmas", com encenação de Henrique Feist.

"White Christmas" é protagonizado por Mariana Pacheco, Diogo Leite, Daniel Galvão e Valter Mira, e a direção musical é de Nuno Feist. Segundo nota do casino, "White Christmas" é um espetáculo para dar a conhecer histórias sobre o Natal e "recordar as mais belas melodias desta quadra que teima em vir todos os anos".