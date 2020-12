Em comunicado, os organizadores do evento começam por afirmar que estão a “fazer todos os possíveis” para manter a data de dia 13 de março para o concerto.

“Contudo, sabemos que estes são tempos de incertezas, por isso decidimos dar aos nossos fãs a possibilidade de reaverem o dinheiro dos bilhetes para este concerto, caso não queiram ou não possam esperar pela nova data do concerto que, podem ter a certeza, se vai realizar”, acrescentam.

Os interessados na devolução do dinheiro deverão solicitá-la junto do ponto de venda do bilhete.