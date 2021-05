Depois do sucesso de "Dark", a dupla Jantje Friese e Baran bo Odar está a desenvolver uma nova série para a Netflix. "1899", ainda sem data de estreia, vai seguir imigrantes de várias nacionalidades que viajam do velho mundo.

O português José Pimentão ("Teorias da Conspiração", "Valor da Vida" e "Amadeo") é um dos atores do elenco da nova produção do serviço de streaming. "Finalmente, é oficial. Muito feliz por fazer parte desta aventura. '1899', dos criadores de 'Dark', brevemente na Netflix", celebrou o ator na sua conta no Instagram.

Anton Lesser ("A Guerra dos Tronos”), Miguel Bernardeau (“Elite”), Andreas Pietschmann (“Dark”), Maciej Musial (“The Witcher”), Lucas Lynggaard Tønnesen (“The Rain”) ou Emily Beecham (“Salve, César!”) também participam em "1899".

A primeira temporada da série vai contar com oito episódios. "Imigrantes de várias nacionalidades que viajam do velho mundo para o novo deparam-se com um terrível enigma a bordo de outro navio à deriva no mar", adianta a Netflix.

Veja o primeiro teaser: