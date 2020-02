"Intenso, emocionante. O regresso de Bárbara Guimarães", acrescenta a SIC.

"É regressar a casa. Nós temos a nossa casa e depois temos uma segunda casa que é o nosso trabalho, que é muito importante. E este é um regresso a uma casa renovada porque estamos com umas instalações extraordinárias. É recomeçar com um novo diretor que me lançou este desafio e, por isso, eu diria mesmo que é um regresso abençoado", disse Bárbara Guimarães ao site do Fama Show.

A aventura de Bárbara Guimarães na SIC começou em 1993 com o programa "Chuva de Estrelas". "Furor" (1998), "Família Superstar" (2007), "Atreve-te Cantar" (2009), "Portugal Tem Talento" (2011), "Peso Pesado" (2011), "Toca a Mexer" (2012), "Factor X" (2013), "Peso Pesado Teen" (2014) foram alguns dos projetos da apresentadora na SIC.

Entre 2006 e 2016, Bárbara Guimarães esteve ainda à frente das galas dos Globos de Ouro. Mais recentemente, em 2018, apresentou "E Agora O Que É Que Eu Faço?", na SIC Mulher.