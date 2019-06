"A demonstração consistiu na ativação de um ecossistema pré-comercial de 5G, do terminal de cliente às plataformas de serviço. O equipamento terminal (router) foi desenvolvido para suportar a nova tecnologia, a qual consiste numa nova rede de rádio e numa nova rede de controlo 5G, bem como na utilização de um conjunto de antenas ativas, mais complexas e inteligentes. Com este sistema é possível atingir um débito de comunicação de até 1,7 Gbps [gigabytes por segundo]", explica a dona da Meo, na nota.

Em ambiente real e tendo o 'gaming' (universo dos videojogos) em pano de fundo, a Altice Portugal “garante, este fim de semana, a cobertura integral do Altice Arena com 5G durante o Moche XL Esports by Huawei, o maior evento de desportos eletrónicos da península Ibérica”, conclui a operadora.

Entre as principais características do 5G estão a maior velocidade da transmissão de dados e uma maior conectividade entre os objetos.

Esta tecnologia vai impulsionar o desenvolvimento de veículos autónomos como de cirurgias à distância, por exemplo.

Em Portugal aguarda-se a decisão sobre qual vai ser o modelo de atribuição de licenças 5G.