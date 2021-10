"The Wire - Sob Escuta", cinco temporadas, 60 episódios exibidos no canal HBO entre 2002 e 2008, foi eleita a melhor série do século XXI pela BBC.

A lista foi elaborada pela BBC Culture com 206 críticos, jornalistas, académicos e membros da indústria do entretenimento de 43 países, que elegeram as suas 10 séries preferidas estreadas a partir de 1 de janeiro de 2000. As escolhas foram pontuadas para elaborar o TOP 100.

Criada por David Simon, ex-jornalista, e Ed Bruns, ex-polícia, "The Wire" acompanhava diferentes personagens em Baltimore e a desilusão com um sistema dominado pelo tráfico de drogas, corrupção e criminalidade violenta.

O domínio da série foi esmagador: praticamente metade dos 206 votantes colocou a série no seu top 10 e quase um quarto destes em primeiro lugar.

No elenco destacavam-se Dominic West, John Doman, Idris Elba, Frankie R. Faison, Ervin Burrell, Deirdre Lovejoy, Wendell Pierce, Lance Reddick, Andre Royo, Sonja Sohn, Clarke Peters, Amy Ryan, Seth Gilliam, Domenick Lombardozzi, J. D. Williams, Michael K. Williams e um muito jovem Michael B. Jordan.

"Estou feliz que a série tenha relevância. Não estávamos interessados ​​em que as personagens fossem boas ou más. Os argumentistas tinham nas suas cabeças a ideia 'Se uma sociedade vai ter um ramo da polícia, qual é o trabalho dessa instituição? O que a polícia está a fazer?' Se se escreve um programa como esse, ele terá relevância enquanto esses sistemas estiverem a funcionar", reagiu David Simon à BBC Culture após saber o resultado da votação.

Até ao décimo lugar surgem "Mad Men" (2007 - 2015), "Breaking Bad - Ruptura Total" (2008 - 2013), "Fleabag" (2016 - 2019), "A Guerra dos Tronos" (2011 - 2019), "I May Destroy You" (2020), "The Leftovers" (2014 - 2017), "The Americans" (2013 - 2018), "The Office - A Empresa" (versão britânica, 2001 - 2003) e "Succession" (em exibição desde 2018).

Apesar dos votantes de 43 países, são poucas as séries cujo idioma principal não seja o inglês: as exceções foram "Bron: A Ponte" (34.º), "Borgen" (40.º), "La Casa de Papel" (43.º), "A Agência Clandestina" (48.º), "Dark" (58.º), "Babylon Berlin" (75.º) e "The Killing" (78.º).

Como seria de esperar, a lista está a ser muito comentada e criticada nas redes sociais pelos fãs britânicos, nomeadamente por deixar de fora "Peaky Blinders" ou "Life On Mars".

A ausência de "Os Sopranos" e "Os Homens do Presidente" ("The West Wing") também tem sido notada, mas apesar de se terem tornado séries de referência do século XXI, a primeira começou a 10 de janeiro de 1999 e a segunda a 22 de setembro de 1999, fora da data de referência da votação.

Até ao 50.º lugar, esta é a lista:

11. "BoJack Horseman" (2014 - 2020);

12. "Sete Palmos de Terra" (2001 - 2005);

13. "Twin Peaks: The Return" (2017);

14. "Atlanta" (2016 - );

15. "Chernobyl" (2019);

16. "The Crown (2016 - );

17. "30 Rock" (2006 - 2013);

18. "Deadwood" (2004 - 2006);

19. "Perdidos" (2004 - 2010);

20. "The Thick of It" (2005 - 2012);

21. "Calma, Larry" (2000 - );

22. "Black Mirror" (2011 - );

23. "Better Call Saul" (2015-2022);

24. "Veep" (2012 - 2019);

25. "Sherlock" (2010 - 2017);

26. "Watchmen" (2019);

27. "Line of Duty" (2012 - 2021);

28. "Friday Night Lights (2006-2011);

29. "Parks and Recreation (2009-2015);

30. "Girls" (2012 - 2017);

31. "True Detective" (2014 - 2019);

32. "Arrested Development - De Mal a Pior" (2003 - 2019);

33. "The Good Wife" (2009-2016)

34. "Bron: A Ponte" (2011-2018)

35. "Fargo" (2014 - )

36. (empate) "Downton Abbey" (2010 - 2015) e "Irmãos de Armas" (2001);

38. "A História de Uma Serva" (2017 - )

39. "O Escritório" (versão americana, 2005 - 2013);

40. "Borgen" (2010-2022);

41. "Schitt's Creek" (2015 - 2020);

42. "Peep Show" (2003-2015)

43. "La Casa de Papel" (2017 - 2021);

44. "Community" (2009 - 2015);

45. "The Good Fight (2017 - );

46. "Segurança Nacional" (2011 - 2020);

47. "Anatomia de Grey (2005 - );

48. "Inside No 9" (2014 - );

49. "A Agência Clandestina" (2015 - );

50. "Halt and Catch Fire" (2014 - 2017).