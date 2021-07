Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, é o próximo convidado do programa "Conta-me", da TVI. O empresário esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes.

A entrevista da apresentadora a Rui Oliveira vai para o ar no próximo sábado, dia 31 de julho, depois do "Jornal da Uma", da TVI.

"A coisa promete! No próximo sábado Maria Cerqueira Gomes conversa com o Rui no nosso monte! Imperdível este 'Conta-me'", escreveu Manuel Luís Goucha nas redes sociais.

Veja a publicação: