"A Última", a primeira produção original espanhola a ser transmitida em streaming e em exclusivo no Disney+, estreia-se esta sexta-feira, dia 2 de dezembro. A série é protagonizada por Miguel Bernardeau, um dos mais promissores jovens atores espanhóis ("Josefina", "Élite", "Todo lo Otro"), no papel de Diego, e Aitana, a sensação pop do momento que interpreta Candela.

"A Última" conta a história dos altos e baixos da relação entre Candela e Diego, numa viagem pelo amor, pela amizade e por tudo o que passam para conquistar o seu lugar no mundo. Segundo o serviço de streaming, a série "é o retrato de uma geração que tem por base os temas da maturidade e das lutas por que passamos para encontrar um rumo de vida, e também para encontrar o amor, a cumplicidade e o poder da amizade".

"A série acompanha a história de Candela (Aitana Ocaña), uma jovem que trabalha numa empresa de logística que persegue o sonho de se tornar cantora. A sua vida muda quando o diretor de uma editora discográfica a ouve cantar num bar. Nessa mesma noite, Candela reúne-se com Diego (Miguel Bernardeau), um antigo colega de turma do liceu que está a batalhar para se tornar num pugilista profissional. Este é o ponto de partida de 'A Última', uma história sobre superar obstáculos, a desilusão, a esperança, a coragem e o empoderamento", adianta o Disney+.