Pedro Pinto, jornalista que conduz o "Jornal da Uma" (de segunda a sexta-feira) e o "Jornal das 8" (fins de semana), está de saída da TVI para rumar ao SL Benfica. O pivô da estação de Queluz de Baixo vai liderar a comunicação dos encarnados e ser o responsável pelo canal do clube, a BTV.

O jornalista apresentou este domingo, dia 22 de novembro, pela última vez o "Jornal das 8", na TVI. "Este foi o último jornal que apresentei, é o meu último dia aqui na TVI. Paulo Portas, foi um orgulho muito especial ter estado aqui consigo muitos domingos a acompanhar a evolução da pandemia e as várias incidências que o mundo nos vai trazendo", começou por sublinha Pedro Pinto no final do espaço de comentário do antigo líder do CDS-PP.

"Foi um orgulho ter estado consigo nos últimos 20 anos. Voltaremos certamente a ver-nos, eu vou para um outro projeto. Até a uma próxima oportunidade", rematou.

Já em mensagem enviada ao SAPO Mag, Anselmo Crespo, diretor de informação da TVI, desejou os "maiores sucessos" a Pedro Pinto. "Nas últimas duas décadas, o Pedro Pinto foi um profissional dedicado e empenhado no sucesso da informação da TVI. Quer como pivô (na TVI e na TVI24), quer como coordenador, quer ainda como membro da Direção de Informação e, mais recentemente, como Diretor interino, função que cumpriu com um elevado sentido de dever, assegurando uma transição tranquila", sublinha.

"Ao Pedro Pinto quero deixar uma palavra de apreço pelo profissionalismo e pelo contributo que deu à TVI ao longo dos anos e desejar-lhe os maiores sucessos no seu próximo projeto", remata Anselmo Crespo.

O jornalista estava no canal há mais de 22 anos, tendo ocupado o lugar de Diretor de Informação.

No clube, o jornalista vai substituir Luís Bernardo, diretor de comunicação do SL Benfica desde 2016. A saída do antigo assessor de José Sócrates foi comunicada no início de novembro.