O vigésimo filme da saga "Pokémon", que tem como cenário o Festival anual do Vento, na cidade de Fuura, tem estreia marcada parao dia 17 de novembro, às 9h00 e repetição no dia 18 de novembro, às 22h30.

"O festival é um período de celebração e conta com uma corrida para apanhar Pokémon e uma chama cerimonial cujo brilho atrai Lugia, o Pokémon Lendário responsável pela libertação da cidade no passado. Mas, quando uma série de incidentes ameaçam a continuação do festival e colocam em risco as pessoas e Pokémon da cidade, Ash e Pikachu precisarão de ajuda para salvar o dia", avança o canal em comunicado.

Já no dia 18 de novembro, às 22h00, o canal apresenta a estreia da temporada 22 de "Pokémon, a série: Sol e Lua – Ultralendas". "Nesta nova temporada, composta por 54 episódios, exibidos de segunda a sexta-feira, às 06h30, 15h30 e 22h00, com repetições aos sábados, às 6h00 e às 8h30, Ash, Pikachu e os restantes estudantes da Escola Pokémon, no seu papel de Ultraguardiões, assumem a importante missão de proteger o Vulcão Wela", revela o Biggs.