Afinal, o destino de Jon Snow ainda pode estar por desvendar: a HBO quer avançar com uma sequela de "A Guerra dos Tronos" centrada numa das principais e mais populares personagens da série original.

A notícia sobre o potencial spin-off foi avançada em exclusivo pela revista The Hollywood Reporter e confirmada entretanto por outros meios.

O projeto ainda está numa fase "exploratória", o que significa que até pode não vir a ser uma realidade, mas se isso acontecer, o ator Kit Harington está comprometido para regressar.

Na oitava e última temporada da série que adaptava o vasto e rico universo de George R.R. Martin, Jon Snow descobria que o seu verdadeiro nome era Aegon Targaryen, o que fazia dele um potencial herdeiro para se sentar no Trono de Ferro.

Num controverso final que dividiu os fãs, Bran Stark ficou no trono e Snow foi exilado de Westeros e partiu para o Norte, de regresso à Patrulha da Noite, como punição por ter matado a rainha Daerneys Targaryen.

Como nota a The Hollywood Reporter, este projeto sinaliza uma nova direção intrigante na forma como a HBO está a gerir o universo fantástico criado por Martin, não muito distante do que a Disney está a fazer com "Star Wars" e o Universo Cinematográfico Marvel.

Descrito como "talvez o mais ousado do ponto de vista criativo", o projeto potencialmente colocaria fim à oitava temporada como o fim da história, já que em teoria podem regressar outras personagens, como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner), Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) e Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

A HBO passa a ter sete projetos em desenvolvimento relacionados com "A Guerra dos Tronos", além de "House of the Dragon", baseada em "Fire & Blood", de Martin, a muito aguardada prequela que chega a 21 de agosto e se passa 300 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", contando a história da Casa Targaryen.

O TRAILER DE "HOUSE OF THE DRAGON".