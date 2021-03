"A Hora dos Campeões: Uma Nova Era" ("The Mighty Ducks: Game Changers", no título original) chegou esta sexta-feira, dia 26 de março, ao Disney+. A série continua a história dos filmes do início dos anos 1990, o primeiro dos quais se chamou "A Hora dos Campeões" em Portugal. O elenco conta com Emilio Estevez e Lauren Graham ("Gilmore Girls").

No centro da história estão os três jovens, interpretados por Brady Noon, Maxwell Simkins e Swayam Bhatia. Em conversa com o SAPO Mag, o trio de protagonistas sublinhou que é um privilégio fazer parte do elenco e recordou alguns dos momentos mais divertidos das gravações.

"A Hora dos Campeões: Uma Nova Era" acompanha uma equipa de hóquei juvenil com jogadores descartados da equipa Ducks. "Atualmente no Minnesota, os Mighty Ducks passaram de oprimidos a uma equipa de hóquei juvenil forte e ultra competitiva. Depois de Evan Morrow de 12 anos ser dispensado dos Ducks, ele e a sua mãe, Alex, decidiram criar a sua própria equipa de miúdos desajustados para desafiar a cultura implacável de ganhar a qualquer custo dos desportos juvenis atual. Com a ajuda de Gordon Bombay, redescobrem a alegria de jogar pelo amor ao jogo", resume o serviço de streaming.