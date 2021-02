A identidade do Gelado foi revelada este domingo, dia 31 de janeiro, em "A Máscara". No programa da SIC, os jurados concurso confirmaram as suas apostas e descobriram que Rui Santos era quem se escondia atrás da máscara.

No site, a SIC sublinha que "os palpites dos investigadores já apontavam para a pessoa que se veio a revelar ser a celebridade mistério". "A prestação do Gelado no programa foi celebrada com uma ovação de pé", remata a produção do programa.

"Vou levar este gelado no meu coração. Foi uma experiência para a vida", frisou o comentador da SIC. "Um grande espetáculo. Nunca pensei ver-me nesta situação", rematou.

Veja aqui o vídeo.