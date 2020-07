"Íntimo, inspirado, emotivo", é desta forma que a Netflix apresenta "Adú", filme espanhol que estreou recentemente no serviço de streaming. Realizada por Salvador Calvo, a longa-metragem entrou este fim de semana para o ranking diário da plataforma, em Portugal.

Em quase duas horas de filme, "Adú" narra três diferentes histórias - um ativista que se depara com um elefante morto; um menino de seis anos que tenta fugir do continente e um agente da polícia são os protagonistas do filme. Ao longo da narrativa, as três personagem

"Perto de uma cidade espanhola no Norte de África, uma criança parte numa dolorosa viagem, um pai reaproxima-se da filha, e um guarda civil é consumido pelos remorsos", resume a Netflix na sinopse do filme.

O elenco é composto principalmente por atores espanhóis. Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, Miquel Fernández e Luis Tosar são alguns dos protagonistas da história.

Veja o trailer: