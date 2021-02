"Um alienígena cai na terra e tem de se disfarçar de médico humano (Harry Vanderspeigle) para não ser descoberto. Quando um assassinato acontece numa pequena cidade, Harry tem de ajudar a resolver o assassinato enquanto desvia um menino de 10 anos que consegue ver Harry como o alienígena que ele é, enquanto tenta localizar a sua nave, que sofreu um acidente, para encontrar um dispositivo que irá completar a sua missão de matar toda a humanidade", é desta forma que Alan Tudyk descreve "Resident Alien", série baseada na banda desenhada homónima da Dark Horse Comics que se estreia esta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 22h15, no SyFy.

Em conversa com o SAPO Mag, o ator, conhecido por participar em produções como "Santa Clarita Diet", "Arrested Development - De Mal a Pior" ou "Rogue One: Uma História de Star Wars", conta que a sua personagem, Harry Vanderspleige é um alienígena que aterra no planeta Terra, assumindo a identidade de um médico de uma pequena cidade do Colorado.

"Esta personagem, em alguns aspectos, é semelhante a robôs que interpretei no passado, pois é um papel de corpo inteiro. A personagem anda e fala de forma diferente por ser um alienígena. Ele está a operar o seu novo corpo humano como um marionetista. Move-se de forma rígida, um pouco como um robô", explica Alan Tudyk. "O maior desafio é encontrar o equilíbrio entre uma criatura que é sobrenatural e não humana, mas boa o suficiente para interpretar um humano que consegue enganar as pessoas", acrescenta.

Na conversa com o SAPO Mag, o ator conta ainda que faz "90% do trabalho com o fato". "Um duplo também tem um fato (...) Tínhamos planeado ter outra pessoa, mas há muitas cenas com o fato, então faço-o. Demoro duas horas para o vestir, o que não é mau", revela, acrescentando que as aparições "do alienígena na sua verdadeira forma" tornam "a série melhor".

Ao longo da primeira temporada, o protagonista começa por levar uma vida simples, mas tudo se complica quando se vê obrigado a solucionar um homicídio local e percebe que precisa mesmo de compreender o novo mundo em que habita. "Ele é de um planeta hostil e muito distante. Inicialmente não tem emoções, mas à medida que passa mais tempo no seu novo corpo humano, ele começa a experimentar o mundo através de emoções humanas. Isso torna-se problemático, já que deve matar toda a humanidade", revela o ator.

Ao SAPO Mag, Alan Tudyk elogia ainda o guião de "Resident Alien". "Gostei especialmente do tom do argumento. Achei muito engraçado, mas também muito comovente. A personagem Asta [Twelvetrees] está a tentar libertar-se do seu ex-marido violento. Isso não é um tema para comédia mas pode ser divertido cortar a tensão com comédia. Por exemplo, depois de o Harry puxar o ex dela pela garganta através de uma parede, a Asta pergunta-lhe como aprendeu a fazer aquilo. Ele diz: 'igoa?'. Acho que a gravidade da situação torna o humor mais engraçado", sublinha.

"Adoro que a história seja sobre um estranho. Ele não é apenas um imigrante nos Estados Unidos da América, mas no planeta. Ele tem muito para aprender. Ter que pensar assim é divertido... é 'tudo é novo', as possibilidades estão em todo o lado", remata Alan Tudyk.

A primeira temporada de "Resident Alien" estreia-se segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 22h15, no SyFy.