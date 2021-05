No arranque da emissão deste domingo, dia 9 de maio, de "All Together Now", os 100 jurados surpreenderam Cristina Ferreira. Todos os elementos do júri juntaram-se para interpretar o tema "Melhor de Mim", de Mariza.

"Cristina, achas mesmo que o programa ia começar assim?", perguntou Gisela João antes da atuação. "Achei fraquinho, por acaso... estava à espera que cantasses alguma coisa", respondeu Cristina Ferreira. "Esta é para ti", atirou a presidente do júri.

A atuação arrancou com Carla Moreno.

Veja aqui o vídeo.