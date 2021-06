Em declarações à revista TV Mais, Ana Marques comentou a polémica que envolve Marco Paulo, que mandou calar a apresentadora durante o programa da SIC. "Tudo aconteceu com uma cumplicidade absoluta, num tom de ironia", frisou.

"Foi tudo uma brincadeira e jamais ficou mau ambiente", garantiu.

Durante a emissão do passado sábado, dia 12 de junho, de "Alô Marco Paulo", da SIC, o cantor mandou calar Ana Marques, que também conduz a emissão do programa. "Oh Ana, podes calar-te um pouquinho? Vê lá estas imagens", frisou Marco Paulo. Surpreendida pelo artista, a apresentadora apenas respondeu "ai desculpa, me calei".

"Ana, tenho que falar, o programa é meu, não é teu", acrescentou o cantor. "O programa é teu, não há dúvida nenhuma", sublinhou Ana Marques.