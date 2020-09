O criador da série conta ainda que a protagonista, Anne Boonchuy, foi inspirada na sua avó. "Esta personagem é profundamente inspirada pela minha avó. Tenho uma foto dela espantosa e que foi tirada nos anos 1920. A minha avó tinha um cabelo selvagem e uma expressão muito forte. E lembro-me de olhar para esse foto e pensar: 'uau, que grande personagem'", confessa.

"A história é sobre uma personagem e a mudança que enfrenta. Ao longo da narrativa, torna-se mais madura", explica Matt Braly.

Apesar de a primeira temporada chegar apenas esta segunda-feira, dia 14 de setembro, a Portugal, Matt Braly já está envolvido com o mundo de "Anfibilândia" há vários anos: "Foram necessários cerca de dois anos desde a ideia inicial até à luz verde para a série... E já estou a trabalhar há mais de três anos na produção. Por isso, no total, estou neste mundo há uns cinco anos".

E quais foram os maiores desafios? "Isso é uma pergunta fantástica. Este é a minha primeira série e aprendi quão difícil é fazer uma série pela primeira vez. Animação é sobre colaboração. Mas isso pode ser complicado porque estas personagens e o mundo desta série são como o meu bebé, percebes? Por isso, em última análise, um dos maiores desafios para mim foi aprender a delegar (...) Mas estou muito contente por tê-lo feito porque, sem ajuda, a minha série não seria tão boa", confessa o criador da série.

Em tempos de pandemia, e com as viagens mais condicionadas, "Anfibilândia" pode ser uma boa forma de explorar novos mundos. "Esta é uma série para fugir do mundo real porque entras num mundo completamente diferente", frisa.

"Várias coisas inspiraram-me. Há uma coisa que me entusiasma muito: as personagens chegam a uma cidade muito bonita chamada Utopia. É uma cidade com muitas memórias minhas e, na verdade, muito inspirada na arquitectura europeia, em Espanha, Portugal ou Itália. Isso faz com que a cidade seja muito familiar para os espectadores portugueses... e será muito divertido ver as personagens a explorar a cidade", remata.