O ator norte-americano Rami Malek está em negociações para interpretar a lendária estrela do cinema mudo Buster Keaton, segundo a revista especializada Variety.

Ainda sem título oficial, o projeto, em que também será um dos produtores, é uma minissérie para a Warner Bros. Television e representa um regresso ao pequeno ecrã do vencedor do Óscar por "Bohemian Rhapsody", que ganhou visibilidade em Hollywood com a série "Mr. Robot", que lhe valeu um prémio Emmy.

Na realização dos episódios deverá estar Matt Reeves, que dirigiu o recente filme "The Batman" e cuja produtora assinou em agosto do ano passado um contrato para desenvolver projetos com o estúdio.

Como fonte de material, estão a ser negociados os direitos de "Buster Keaton: A Filmmaker's Life", uma biografia de 2022 sobre o ator e realizador nascido em 1895 e falecido em 1966, considerado o grande rival de Charlie Chaplin.

Nascido no mundo do vaudeville (mistura de teatro e circo muito popular nos EUA), Keaton começou a sua carreira artística participando num número com os seus pais chamado "Os três Keatons", onde a grande piada era como disciplinar uma criança mal-educada.

Após fazer pequenas participações em filmes, começou a dirigir as seus primeiras curtas-metragens em 1920.

O humor nos seus filmes fazia-se principalmente através dos chamados gags físicos: corridas, quedas, fugas. Em paralelo, estava uma grande inovação, a da sua comédia basear-se numa personagem impassível, que mantinha as mesmas feições perante o que lhe acontecia:Keaton percebeu que, ao não modificar a sua expressão, o espectador projetaria as suas aspirações, fossem elas sentimentais, sensoriais ou morais.

"As Leis da Hospitalidade" (1923), "Sherlock Holmes Jr." (1924), "Pamplinas Maquinista" (1926) e "O Marinheiro de Água Doce" (1928) estão entre os seus grandes filmes, antes de entrar em decadência ao cometer o erro de, contrariando o seu espírito independente e perfecionista, assinar um contrato para se integrar no estúdio MGM, tornando-se um mero actor assalariado e sem qualquer controlo criativo.

Após passar por um período de alcoolismo, começou uma recuperação e foi redescoberto pelos críticos na década de 1940, fazendo até ao fim da vida pequenas participações de prestígio em filmes, nomeadamente em "O Crepúsculo dos Deuses" (1950), "Luzes da Ribalta" (1952, realizado por Chaplin) e "A Volta ao Mundo em 80 Dias" (1956).