Arnold Schwarzenegger vai ser um dos protagonistas da próxima série de espionagem da Netflix. Segundo o site Deadline, a produção foi criada por Nick Santora ("Jack Reacher"), em parceria com a Skydance.

De acordo com a publicação, a atriz Monica Barbaro ("Chicago Justice") também irá fazer parte do elenco da série do serviço de streaming.

Para já, a Netflix não revelou o título da série. O Deadline avança ainda que foi encomendada uma temporada da produção.