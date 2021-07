Luís Mascarenhas está afastado do pequeno ecrã há três anos. Em entrevista à revista Vidas, do Correio da Manhã, o ator de 73 anos confessou estar desiludido com o meio da televisão.

"Não tenho projetos em televisão porque vemos sempre os avós com diferença de 15 anos dos netos e os pais com diferença de cinco anos dos filhos. E as pessoas da minha idade estão em casa a fazer crochê", lamentou.

"Há diretores que acham que não interessa se o ator é bom, só interessa se aparece no Instagram e nas revistas", frisou o ator.

Na entrevista à publicação, Luís Mascarenhas revelou que tem uma reforma de 485 euros: "Andei a descontar durante vários anos e tenho um retorno de 485 euros por mês, nem me paga a renda da casa".