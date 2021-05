A TVI voltou a apostar em "All Together Now Kids" - a segunda edição do programa de talentos com crianças e jovens foi para o ar no domingo, dia 2 de maio. Diogo Abreu, de 12 anos, foi uma das estrelas da noite. No palco da Altice Arena, em Lisboa, o jovem concorrente interpretou "Melodia da Saudade", tema de Fernando Daniel, e conquistou 95 dos 100 jurados.

Esta terça-feira, dia 4 de maio, o jovem esteve no programa "Cristina ComVida" e foi surpreendido por Fernando Daniel. "O concorrente que participou no último 'All Together Now Kids' foi surpreendido pelo cantor e ficou em lágrimas ao descobrir que iria ter oportunidade de cantar com o músico", resumiu a TVI nas redes sociais.

"Vou a secar os olhos a caminho de casa. Obrigado Diogo, Cristina e TVI", escreveu o músico nas redes sociais.

Veja o vídeo: