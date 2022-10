A segunda temporada da comédia "Avenue 5", produzida por Armando Lannucci ("Veep") e protagonizada por Hugh Laurie, estreia-se esta terça-feira, dia 11 de outubro, na HBO Max. A série tem lugar daqui a 40 anos, numa altura em que viajar pelo sistema solar já não é apenas uma fantasia de ficção científica, mas um negócio estrondoso e multibilionário.

Em conversa com os jornalistas de todo o mundo, Zach Woods, que veste a pele de Matt Spencer, confessa que ficou interessado com a ideia da série desde o início, especialmente por "reinventar uma sociedade". "É uma experiência que muitas pessoas viveram nos últimos tempos - ficamos bastante limitados nas nossas vidas nos últimos tempos (...) E, por isso, levanta-se uma questão: se tivesses de desenhar uma nova forma de viver, interagir e gerir uma sociedade, como o farias?", questiona o ator.

"Na nossa primeira leitura do guião, lembro-me que fiquei intimidade e raramente fico. Senti, 'oh meu Deus, estas pessoas são fantásticas'. E o que se foi tornando cada vez mais entusiasmante é a forma como o Armando Lannucci trabalha", acrescenta Lenora Crichlow, que interpreta a engenharia Billie, em conversa com o SAPO Mag, revelando que viu a primeira temporada depois do lançamento e que sentiu que a história "era mais relevante": "Não sei como, mas coisas como a falta de oxigénio, o negacionismo das pessoas em reconhecerem que o navio estava onde estava… muitas coisas que ganharam um novo significado com a COVID-19, e que obviamente não sabíamos quando estávamos a gravar".

créditos: nick wall

Tal como na primeira temporada, nos novos episódios a série promete levar os espectadores para um futuro não tão distante onde o turismo espacial é um negócio em expansão. "Enquanto comanda uma nave espacial de luxo, propriedade de Herman Judd (Josh Gad), o capitão Ryan Clark (Hugh Laurie) encontra-se numa encruzilhada quando se afasta da rota - transformando o que era suposto ser uma viagem de oito semanas numa de oito anos", adianta a HBO Max.

A segunda temporada arranca cinco meses depois da equipa não conseguir redirecionar a rota e segue a tripulação - incluindo a feroz engenheira Billie (Lenora Crichlow), o imprevisível chefe de relações com os clientes Matt (Zach Woods), e o seu braço direito e fiel Iris (Suzy Nakamura) - enquanto lutam para liderar, acalmar, controlar, e, se for necessário, esconder-se dos passageiros cada vez mais indisciplinados. "Na terra, são elogiados como heróis, e no espaço, todos podem ouvi-los gritar", sublinha o serviço de streaming.

"Existe um momento em que algumas pessoas precisam evacuar porque o navio está prestes a entrar num perigo real", revela Zach Woods. " Filmar essas cenas em que uma massa de pessoas está a tentar fugir que parece assustador. Para mim, esse momento foi meio sombrio", conta o ator, sublinhando que, no final, a cena ficou "hilariante".

Terceira temporada a caminho?

E qual será o futuro da série? Vem aí a terceira temporada? Para já, os atores não sabem. "A reposta oficial é que não sabemos. É estranho porque os nossos contratos acabaram e achei que era o fim. É difícil trazer as pessoas de volta depois do fim do contrato. Mas saiu um artigo a dizer que a série ia ser cancelada e o Armando foi super enfático ao dizer que tinha várias ideias e que iria falar com a HBO. Então, quem sabe? A verdade é que não faço ideia, mas o Armando está entusiasmado para mais uma temporada", explica Zach Woods ao SAPO Mag.

Apesar da incerteza, Lenora Crichlow também quer que a série continue. "Adorava que tivesse mais uma temporada", frisa em conversa com os jornalistas.

Em Portugal, "Avenue 5" pode ser vista na HBO MAX.