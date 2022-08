Depois de ter sido recentemente nomeada para quatro prémios Eisner, o galardão mais prestigiado da banda desenhada norte-americana, "Balada para Sophie" vai chegar ao pequeno ecrã.

A adaptação para série televisiva da novela gráfica de Filipe Melo e Juan Cavia é um dos projetos em desenvolvimento da IDW Entertainment, anunciou o site Deadline esta terça-feira, 9 de agosto.

"A oportunidade surgiu graças à nossa editora, a Top Shelf / IDW, e às pessoas incríveis que lá trabalham", explicou Filipe Melo ao SAPO Mag.

"Estamos habituados a uma estrutura de trabalho muito caseira e pequena. Tudo isto é surreal - o livro correu infinitamente melhor do que esperávamos. Para mim, é muito motivador, é mesmo uma enorme alegria", acrescentou o argumentista.

Com mais de 300 páginas, o livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses, que nos anos 1930 competem num concurso de jovens talentos. A história é contada na perspetiva de um dos pianistas, Julien Dubois, que, sabendo-se no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista.

"Balada para Sophie" foi editada em 2020, em Portugal, pela Tinta-da-China, e reeditada em 2021 pela Companhia das Letras, ano no qual venceu o prémio de melhor banda desenhada de autor português do festival AmadoraBD. Também foi adaptada para teatro, numa peça com encenação de Maria João Luís.