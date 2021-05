"Your Power" é o mais recente single de Billie Eilish e o primeiro tema revelado do próximo álbum de originais da artista - "Happier Than Ever" chega às lojas e aos serviços de streaming a 30 de julho.

Para promover a nova canção, a artista preparou uma atuação especial para o programa "The Late Show With Stephen Colbert". A atuação foi filmada no meio de um deserto.

Na atuação, a jovem cantora norte-americana teve ao seu lado o irmão Finneas.

Veja o vídeo: