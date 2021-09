O Disney+ estreou o filme-concerto "Happier Than Ever: Carta de Amor a Los Angeles" na passada sexta-feira, dia 3 de setembro. Para promover a produção, Billie Eilish gravou uma mensagem especial para os fãs portugueses.

"Olá, Portugal. Sou a Billie Eilish e estou muito entusiasmada por partilhar um projeto que tem um lugar muito especial no meu coração. O meu novo filme-concerto original, 'Happier Than Ever: Carta de Amor a Los Angeles', já está disponível no Disney+", lembra a cantora na mensagem publicada nas redes sociais.

Veja o vídeo:

O especial conta com a participação especial de FINNEAS, do Coro Infantil de Los Angeles, da Orquestra Filarmónica de Los Angeles e do guitarrista brasileiro Romero Lubambo.

"Dirigido por Robert Rodriguez e por Patrick Osborne, o especial irá também incluir elementos animados, levando os espectadores numa viagem de sonho pela cidade natal de Billie, Los Angeles, e pelos seus cenários mais icónicos", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Em comunicado, o Disney+ adianta que Billie Eilish interpreta todas as 16 canções "Happier Than Ever". O filme-concerto foi gravado no Hollywood Bowl.

"Poder apresentar o meu álbum desta forma, e dedicá-lo à cidade que amo e onde cresci, é muito entusiasmante. Espero que gostem", frisou a cantora em comunicado.

"Happier Than Ever: Carta de Amor a Los Angeles" contou com realização de Robert Rodriguez e Patrick Osborne