"Billie Eilish: The World's A Little Blurry" estreia-se a 26 fevereiro de 2021 e esta semana a Apple TV+ revelou um novo trailer da produção. O documentário foi realizado por R. J. Cutler e conta com a participação de Finneas O’Connell, Maggie Baird e Patrick O’Connell.

Segundo o serviço de streaming, "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" revela "a verdadeira história da evolução da cantora" e oferece "uma visão profundamente íntima" pela vida "desta extraordinária adolescente".

O documentário acompanha a artista "no palco, em casa com a sua família, a escrever canções e gravar o seu álbum".

Veja o novo trailer:

Billie Eilish lançou o seu álbum de estreia, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, em 2019, e venceu os Grammys de Artista Revelação, Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.