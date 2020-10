"BLACKPINK: Light Up the Sky" estreia a 14 de outubro na Netflix e há boas notícias para os fãs do grupo. A Netflix revelou esta segunda-feira, dia 5, o trailer oficial do documentário sobre a banda feminina de K-pop.

Realizado por Caroline Suh, realizadora de várias séries documentais para a Netflix, e produzido pela RadicalMedia, o documentário combina entrevistas exclusivas com filmagens nunca vistas dos membros das BLACKPINK.

Veja o trailer:

O documentário vai revelar imagens de Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa desde os dias em que eram novatas até se tornarem estrelas mundiais. "Os espectadores poderão ver em primeira mão o processo de gravações do próximo álbum da banda, que representa os altos e baixos de se fazer parte de uma banda idolatrada da K-pop, e revela o incrível talento de cada um dos membros que, quando combinado, cria a assinatura original e inovadora das BLACKPINK", avança a Netflix.

"O documentário culmina com a sua atuação histórica no Festival de Coachella, em 2019, onde as BLACKPINK se tornaram a primeira banda feminina da K-pop a subir ao palco em Coachella", revela o serviço de streaming.