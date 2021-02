"Capitani", produção luxemburguesa, estreou-se no passado dia 11 de fevereiro na Netflix e já conquistou um lugar de destaque no top das séries mais vistas pelos espectadores do serviço de streaming em Portugal.

A série estreou-se em 2019 no canal RTL e foi vista por mais de um milhão e meio de espectadores. Segundo a imprensa local, "Capitani" é a primeira série "100% luxemburguesa a chegar ao gigante de streaming".

Apresentada como "sinistra", "Capitani" decorre na vila de Manscheid, no Luxemburgo. "Numa aldeia do Luxemburgo em que todos parecem ter segredos, o rude inspetor da polícia Luc Capitani investiga a morte suspeita de uma rapariga de 15 anos", resume a Netflix.

A história também tem sido elogiada pela crítica. O site Decider recomenda e elogia o "ritmo da série", assim como a revista Forbes. "Quer simpatizemos com o protagonista ou não, ' Capitani' prova ser uma série com muito bom ritmo e com histórias complexas, deixando que todas as mentiras e segredos que cercam a pequena vila sejam revelados lentamente", frisa a publicação.

A segunda temporada da série está em desenvolvimento.