"Casados à Primeira Vista" continua a ser um dos programas mais comentados nas redes sociais. No arranque da segunda temporada do programa, Ana Raquel confessou de imediato que não gostou o seu futuro marido.

Apesar de não ter sido conquistada, a concorrente de Aveiro casou-se com Paulo e passou a lua de mel na Turquia. De acordo com uma fonte citada pela TV Guia, Ana Raquel foi pressionada pela produção a casar-se com o concorrente escolhido pelos especialistas.

"Ela fez um escândalo porque não queria casar, mas estava tudo pronto", disse a fonte à revista. “Ainda tentaram falar com ela calmamente, mas a pouca simpatia da Ana também não ajudou", acrescentou.