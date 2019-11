Há duas semanas, Anabela abandonou, às escondidas, o marido Lucas em "Casados à Primeira Vista". A concorrente não justificou o abandono, mas segunda uma fonte próxima a participante queria mais privacidade.

"Durante a lua-de-mel a Anabela já tinha deixado bem claro à equipa que queria mais privacidade e que queria dormir num outro quarto na suposta casa do casal. Sempre lhe foi dito que ela poderia ficar num outro quarto existente no apartamento. Ora eles chegam a Lisboa e instalam-se e no final do dia de gravações no apartamento de Lisboa, a produção fechou à chave o quarto destinado à Anabela dormir", explicou uma fonte à TV7 Dias.

A decisão da produção não agradou à concorrente, que discutiu com o produtor do programa, Rui Ávila. "Ambos gritaram e disseram tudo o que havia a dizer", explicou à revista a mesma fonte.

"Quando o Rui Ávila percebeu que a situação estava bem mais grave do que calculava, alterou a equipa que gravava com ela e que a tinha desrespeitado", acrescentou.