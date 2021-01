César Mourão foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o humorista e ator foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves para a rubrica "Pressão no Ar".

"Passados três anos, o César Mourão voltou a sentar-se na cadeira da 'Pressão no Ar'", lembrou a produção do programa nas redes sociais.

Durante a rubrica, o vocalista de Johnny and the Diamond Dogs, banda residente do programa, perguntou ao amigo César Mourão quantas vezes é que os Commedia a la Carte atuaram chateados. "Em 2o anos, creio que... umas 15 vezes estávamos bem. Todas as outras estávamos chateados uns com os outros. Talvez as últimas vinte", gracejou.

"Mesmo em palco, às vezes não nos falávamos", acrescentou César Mourão.

Veja aqui o vídeo.