John Legend sentou-se no lugar de Ellen DeGeneres durante uma das últimas emissões do talk show norte-americano. No arranque do segmento, o cantor confessou que ainda não acreditava que tinha sido eleito o homem mais sexy do ano.

Enquanto conversava com o público e com os espectadores, John Legend foi surpreendido pela sua esposa, Chrissy Teigen, que saiu de uma caixa para o assustar,

O momento foi partilhado pela produção do programa. No Youtube, o vídeo soma mais de três milhões de visualizações.

Veja o vídeo: