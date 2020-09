"We Are Who We Are", nova série do italiano Luca Guadagnino, realizador de filmes como "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017) ou "Eu Sou o Amor" (2009), estreou-se no passado dia 15 de setembro na HBO Portugal e os novos episódios estreiam-se semanalmente, às terça-feiras.

Antes da chegada do terceiro capítulo, os protagonistas da série, Jack Dylan Grazer, que participou nos filmes da saga "It" ou "Shazam!", e Jordan Kristine Seamon, com um percurso que alia representação e música, mostraram aos fãs os bastidores da série.

No vídeo, a dupla conta, por exemplo, que a pequena cidade onde decorre a ação foi construída em apenas quatro meses e mostra alguns dos detalhes dos vários cenários da primeira temporada.

Veja o vídeo:

Amor, amizade, problemas da adolescência e crises de identidade são alguns dos ingredientes principais do drama. Os oito episódios seguem Fraser, jovem introvertido de 14 anos, e a confiante Caitlin. "Uma história sobre dois adolescentes americanos que vivem numa base militar dos Estados Unidos da América, em Itália. A série explora a amizade, o primeiro amor, a identidade e leva o público a mergulhar em toda a estranha alegria e angústia de se ser adolescente – que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas que neste caso, acontece nesta pequena parte da América, em Itália", explica a HBO.