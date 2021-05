Esta segunda-feira, dia 24 de maio, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam Fátima Lopes em "Dois às 10". Herman José, Pedro Teixeira, Maria Cerqueira Gomes também estiveram à conversa com os apresentadores no programa das manhãs da TVI.

As conversas com os vários convidados ajudaram o talk show a conquistar mais espectadores, mas não os suficientes para bater "Casa Feliz", da SIC. O programa de Diana Chaves e João Baião liderou audiências esta segunda-feira com 24,1% de share, sendo acompanhado por uma média de 393 mil espectadores.

Já "Dois Às 10" registou 21,3% de share, com cerca de 350 mil espectadores. Já "Praça da Alegria", da RTP1, somou 12,4% de share (198 mil espectadores).